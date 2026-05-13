«Nar» в рамках WUF13 наградил участников инклюзивной программы стажировки

Выгодный мобильный оператор «Nar» организовал церемонию вручения сертификатов участникам инклюзивной программы стажировки, реализованной в рамках проекта «Возможности для всех». Сертификаты были вручены 25 стажёрам, успешно завершившим программу.

Сертификаты участникам вручили генеральный директор «Nar» Озгюр Генч, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Хокума Каримова, директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST Эльнара Ансари и представитель UN-Habitat (Программы ООН по населенным пунктам) по кампаниям и проектам Малейка Тагизаде.

Выступая на церемонии вручения сертификатов, Озгюр Гендж отметил важность инклюзивности для общества и рабочей среды: «Для нас чрезвычайно важно поддерживать профессиональное развитие людей с различными способностями и жизненным опытом. Мы убеждены, что инклюзивная рабочая среда способствует формированию более сильного и устойчивого будущего как для людей, так и для компаний».

Отметим, что программа, организованная Центром инклюзивного развития и творчества DOST, способствовала развитию профессиональных и практических навыков участников, поддерживая их интеграцию в реальную рабочую среду. Проект реализуется в рамках Азербайджанской градостроительной кампании, совместной инициативы Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и UN-Habitat в целях подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В рамках своей стратегии социальной ответственности «Nar» уделяет особое внимание продвижению инклюзивности и продолжает поддерживать расширение равных возможностей в обществе посредством реализуемых инициатив.