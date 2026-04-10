YouTube тестирует функцию автоматической регулировки скорости воспроизведения видео

Компания Google тестирует новые функции для видеохостинга YouTube. Первая функция под названием Auto Speed при активации динамически меняет скорость воспроизведения: замедляется на ключевых фрагментах и ускоряется на затянутых участках. Например, если пользователь смотрит видео с кулинарным рецептом, функция может пропустить вступительную речь автора и перемотать видео на процесс готовки.

Другая тестируемая функция — On-the-go, она предназначена для тех, кто использует YouTube как подкаст-плеер. При ее включении интерфейс становится проще: меньше отвлекающих элементов и удобнее управление воспроизведением почти на весь экран. Такой режим может автоматически предлагаться, если смартфон фиксирует движение, например, во время ходьбы пользователя.

Обе функции являются экспериментальными и доступны только для Premium-подписчиков. Экспериментальные функции это те, которые разработчики могут добавить, как на постоянной основе, так и изменить или вовсе не выпустить.