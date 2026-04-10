WhatsApp работает над запуском функции ввода имени пользователя

spot_img
10 апреля, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложенияWhatsApp работает над запуском функции ввода имени пользователя

WhatsApp

WhatsApp планирует в ближайшие месяцы запустить функцию ввода имени пользователя, сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Эта функция позволит пользователям общаться с другими, не сообщая свой номер телефона, как это требовалось ранее. Развертывание новой функции уже началось для ограниченного числа пользователей, ее поддержка появилась в бета-версиях приложения WhatsApp для Google Android и Apple iOS.

Чтобы функция заработала, нововведение должно затронуть непосредственно учетную запись пользователя. Проверить доступность установки имени пользователя можно в разделе «Профиль» настроек мессенджера. Платформа установила некоторые ограничения на имена пользователей:

  • Длина должна составлять от 3 до 35 символов;
  • Как минимум один из символов должен быть буквой;
  • Можно использовать цифры, точки и знаки подчеркивания;
  • Нельзя использовать префикс «www» и доменные окончания, такие как «.com» или «.net».

Кроме того, будет возможность связать имя пользователя с учетными записями в Facebook и Instagram, но при совпадении с занятыми именами пользователя на этих платформах нужно будет подтвердить право владения соответствующими аккаунтами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,784ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»