Пять моделей iPhone вошли в десятку самых продаваемых смартфонов в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет по итогам последнего квартала 2025 года на мировом рынке смартфонов. Сразу пять моделей iPhone вошли в топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире. В десятку также попали аппараты Samsung и Xiaomi.

По итогам квартала лидером стал iPhone 17 Pro Max с долей около 5% от всех проданных смартфонов. Вслед за ним подряд идут iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16. На восьмом месте — iPhone 16e. Отметим, что iPhone 16 оставался в десятке на протяжении всего 2025 года.

Четыре позиции в Топ-10 заняли устройства Samsung: это модели серий Galaxy A (A56, A36, A07), а также базовый флагман Galaxy S25. Бюджетная модель Redmi A5 стала единственной в списке от компании Xiaomi. На долю 10 ведущих смартфонов из списка пришлось 23% мировых продаж за квартал.

Статистика в очередной раз показывает, что среди Android-смартфонов наибольшей популярностью у пользователей пользуются устройства среднего и начального уровня.