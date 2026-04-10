Razer представил геймерские TWS-наушники Hammerhead V3 HyperSpeed с кейсом-ресивером

Компания Razer представила беспроводные игровые наушники Hammerhead V3 HyperSpeed, а также более доступную версию V3 X HyperSpeed. Новинки обеспечивают низкую задержку и оснащены системой активного шумоподавления (ANC). Главной особенностью наушников стал зарядный кейс, который выступает в роли беспроводного ресивера для связи с консолями, ПК и смартфонами.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed оснащены 11-мм драйверами и могут воспроизводить звук в диапазоне от 20 до 20 000 Hz с функцией ANC. Подключиться к источнику сигнала можно как Bluetooth 6.0, так и по протоколу HyperSpeed Wireless (радиоканал 2,4 GHz). Благодаря функции SmartSwitch кейс может сам переключатся с режима HyperSpeed Wireless на Bluetooth и обратно в зависимости от сценария работы.

По сравнению с предыдущим поколением в Hammerhead V3 HyperSpeed на 50% улучшена система активного шумоподавления. Наушники обеспечивают до 10 часов автономной работы — 10 часов от самих наушников и 30 от кейса. Кейс можно заряжать через USB-C (входит в комплект), он заряжается во время передачи звука через адаптер. Его также можно использовать и без зарядного кейса. Наушники совместимы со многими устройствами, включая смартфоны, планшеты, ПК, Mac, Steam Deck, PS5 и другие.

В отличие от Hammerhead V3 HyperSpeed модель V3 X HyperSpeed поддерживает Bluetooth 5.3, а не Bluetooth 6.0. Наушники предлагают до 35 часов автономной работы (с учетом подзарядки от чехла) и не оснащены функцией ANC.

Обе гарнитуры имеют сенсорное управление, поддерживают пространственный звук THX Spatial Audio при использовании на ПК и имеют влагозащиту по стандарту IPX4.

Цена Razer Hammerhead V3 HyperSpeed составляет $130, а V3 X HyperSpeed — $100.