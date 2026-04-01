6 апреля, 2026
В Telegram стали доступны ИИ-редактор сообщений, новые функции для опросов и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное крупное обновление (версия 12.6), в котором появились редактор сообщений с использованием ИИ, новые функции для опросов, управление ботами и другое.

ИИ-редактор сообщений

В строке ввода сообщений появилась кнопка для запуска встроенного ИИ-редактора, который может мгновенно исправлять грамматические ошибки, переписывать текст в другом стиле или переводить сообщение на другой язык. Кнопка появляется, если ввести более трех строк текста. ИИ-редактор предлагает отредактировать текст в различных стилях: Formal, Short, Tribal, Corp, Zen, Biblical и Viking, они работают в том числе при переводе текста с одного языка на другой. ИИ-редактор доступен и бесплатным пользователям, но без ограничений его могут использовать только Premium-подписчики мессенджера.

Более 10 новых функций для опросов

Добавлено множество новых функций для проведения опросов. Среди основных:

  • К вопросам и ответам можно прикрепить медиафайлы и геолокацию;
  • Для контекста можно добавить описание;
  • Пользователи могут предлагать новые варианты ответов в активных опросах;
  • Можно смотреть, кто проголосовал рядом с каждым вариантом;
  • Отключать повторное голосование для фиксированных результатов;
  • Возможность перемешивать порядок вариантов для каждого пользователя;
  • Устанавливать временные ограничения для опросов;
  • Скрывать результаты до истечения времени;
  • Автор опроса может посмотреть результаты, не голосуя.

Кроме того, как прошлые, так и текущие опросы теперь отображаются на отдельной вкладке в профилях групп и каналов, а для неанонимных опросов сделали уведомления, которые приходят каждый раз, когда кто-то голосует.

Поддержка Live и Motion Photos 

Теперь Telegram нативно поддерживает функцию Live Photos для iOS и Motion Photos для Android. «Живые» фото будут без проблем работать на любой платформе. Доступны три режима: Live с воспроизведением анимации один раз, Loop – непрерывно и Bounce — анимация воспроизводится по кругу вперед и назад.

Управление ботами

Благодаря обновленному Telegram Bot API теперь боты могут создавать и управлять другими ботами от имени пользователя. За счет этого стало проще создавать собственных персонализированных ботов — без навыков программирования.

Сканер документов в iPhone

В версию Telegram для iOS добавили встроенный сканер документов, который позволяет пользователям создавать сканы документов с помощью камеры телефона, а также объединять несколько изображений в один файл. Сканер документов мгновенно удаляет фон, обрезает изображение и преобразует его в формат PDF. Есть как автоматические, так и ручные настройки, например, можно поворачивать изображение, накладывать фильтры и т.д.

Предупреждение о неофициальных приложениях Telegram

В профиле пользователя, который используют неофициальную версию Telegram, будет отображаться соответствующее предупреждение — так как переписка с таким пользователем менее защищена.

