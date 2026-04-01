Nvidia выпустила DLSS 4.5 с динамической генерацией кадров

Компания Nvidia объявила, что апскейлер DLSS 4.5 получил поддержку технологий Dynamic Multi Frame Generation и 6X Multi Frame Generation. Нововведения доступны только владельцам видеокарт RTX серии 50.

Режим динамической генерации кадров будет переключаться между разными уровнями создания дополнительных кадров в зависимости от того, что происходит на экране. Если сцена более графически требовательна, то и режим будет работать активнее, чтобы улучшить производительность.

6X Multi Frame Generation предполагает генерацию пяти новых кадров на один изначальный. По сравнению с режимом 4X, производительность с 6X в играх при разрешении 4K и включенной трассировкой пути выше на 35%.

Помимо этого, в DLSS 4.5 поддерживает технологию Super Resolution на базе ИИ-модели второго поколения, которая улучшает качество изображения на всех видеокартах линейки GeForce RTX. Архитектура Transformer анализирует весь кадр одновременно, а не по частям, что делает масштабирование картинки максимально точным.

Нововведения уже доступны пользователям приложения Nvidia App в рамках бета-тестирования, для работы потребуется драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL или новее. Поддержку DLSS 4.5 с режимами динамической генерации кадров на релизе получат Samson, 007 First Light и Control Resonant.