Acer представил серию твердотельных накопителей FA300 PCIe 5.0

Компания Acer представила серию NVMe SSD-накопителей среднего уровня FA300, которые используют интерфейс PCIe 5.0. По словам компании, накопители совместимы с широким спектром систем, включая настольные рабочие станции, ноутбуки и игровые консоли, такие как PS5.

В основе Acer FA300 используется память 3D TLC и контроллер без DRAM-буфера, производитель не уточняет, какой именно, вероятно, Phison E31T или Silicon Motion SM2504XT. Оптимизированная архитектура снижает тепловыделение и поддерживает стабильную энергоэффективность.

Накопители предлагают емкость 1 и 2 Tb. Обе версии обладают скоростью последовательного чтения до 11 Гбайт/с., скорость последовательной записи — до 9,7–10 Гбайт /с. соответственно. Для модели емкостью 1 Tb заявляется производительность в операциях случайного чтения до 1,4 млн. IOPS, а записи — до 1,6 млн. IOPS. Версия на 2 Tb обеспечивает до 1,7 млн. IOPS при случайном чтении и записи. Заявленный ресурс у модели на 1 Tb составляет 750 TBW, у модели емкостью 2 Tb — 1500 TBW.

На обе модели предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Цены и дата старта продаж Acer FA300 не сообщаются.