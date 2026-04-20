В расширенную PS Plus в апреле вошли ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры

Компания Sony опубликовала апрельскую подборку игр, которые попадут в тарифы PS Plus Extra и Premium в апреле. Всего владельцы расширенной подписки получат 8 игр.
Игры для PS Plus Extra:
- The Crew Motorfest (PS4, PS5);
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS4, PS5);
- Football Manager 26 (PS5);
- Warriors: Abyss (PS4, PS5);
- Squirrel with a Gun (PS5);
- The Casting of Frank Stone (PS5);
- Monster Train (PS5).
Игра для PS Plus Premium:
- Wild Arms 4 (PS4, PS5).
Все игры станут доступны для загрузки 21 апреля.