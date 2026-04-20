spot_img
21 апреля, 2026
В расширенную PS Plus в апреле вошли ремастер Horizon Zero Dawn, The Crew Motorfest и другие игры

PS Plus

Компания Sony опубликовала апрельскую подборку игр, которые попадут в тарифы PS Plus Extra и Premium в апреле. Всего владельцы расширенной подписки получат 8 игр.

Игры для PS Plus Extra:

  • The Crew Motorfest (PS4, PS5);
  • Horizon Zero Dawn Remastered (PS4, PS5);
  • Football Manager 26 (PS5);
  • Warriors: Abyss (PS4, PS5);
  • Squirrel with a Gun (PS5);
  • The Casting of Frank Stone (PS5);
  • Monster Train (PS5).

Игра для PS Plus Premium:

  • Wild Arms 4 (PS4, PS5).

Все игры станут доступны для загрузки 21 апреля.

- Реклама -
- Реклама -

