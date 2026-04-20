Microsoft запустил Fairwater — самый большой и мощный в мире центр обработки данных для ИИ

Компания Microsoft объявила о том, что запустила в Висконсине (США) самый большой в мире центр обработки данных для ИИ. Запуск объекта Fairwater состоялся раньше планируемого срока.

Это специализированный центр, предназначенный для обучения ИИ, а также для запуска крупномасштабных моделей и приложений искусственного интеллекта. «ИИ-суперфабрика» площадью почти 1,3 млн. м2, оснащена сотнями тысяч графических процессоров (GPU) NVIDIA Blackwell для обучения масштабных моделей. Точного количества GPU или уровня производительности компания не раскрывает.

Microsoft говорит, что для строительства объекта потребовалось в общей сложности 74,5 км фундаментных свай, около 13 000 тонн конструкционной стали и почти 200 км кабеля, подающего основное питание на объект.

Fairwater поражает своими масштабами — суммарно в нем будет использоваться около 180 000 км оптоволокна, что равняется длине 4,5 земных экваторов. Объект спроектирован как единый суперкомпьютер, превосходящий по мощности самые быстрые существующие системы в 10 раз. За отвод отвечает передовая замкнутая жидкостная система охлаждения, минимизирующая потребление воды. Кроме того, Microsoft заявил, что обеспечит сохранение цен на электроэнергию, заранее оплатит энергоснабжение и поспособствует развитию соответствующей инфраструктуры. Для ЦОД уже построена солнечная электростанция мощностью 250 МВт.