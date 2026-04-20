Робот-гуманоид от Honor пробежал полумарафон быстрее человека

19 апреля в Ичжуане (Пекин, Китай) прошел регулярно проводимый полумарафон на 21 км, в котором вместе с людьми участие приняли роботы-гуманоиды. Роботы и люди бежали по параллельным траекториям, чтобы избежать столкновений.

В соревновании участвовали 100 команд с 300 роботами от 26 брендов против 20 команд в 2025 году. Около 40% из них бежали автономно — в то время как в прошлом году всеми роботами дистанционно управляли люди.

Все три призовых места заняли роботы компании Honor. Победителем Robot World Humanoid Robot Games стал андроид Lightning с результатом 50 минут 26 секунд, причем робот сделал это в автономном режиме. Кроме того, робот превзошел мировой рекорд Джейкоба Киплимо, установленный в марте 2026 года, почти на 7 минут.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В целом, в этом году роботы прошли забег намного лучше, чем год назад. В прошлом марафоне самый лучший робот прошел дистанцию за 2 часа 40 минут, а теперь машины уже бегут быстрее людей.

В забеге с использованием радиоуправления тоже победил Lightning с результатом в 48 минут 19 секунд. Высота робота составляет 1,69 метра, длина ног — до 95 см. Для более эффективной работы в него встроили систему жидкостного охлаждения.