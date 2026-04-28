В App Store появится новый вид годовой подписки с платежом раз в месяц

Компания Apple в ближайшее время запустит новый формат годовой подписки в App Store. Разработчики игр и приложений смогут предлагать пользователям разделить годовую подписку на 12 выплат. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков компании.

Оплата разбивается на ежемесячные платежи, что делает подписку доступнее. Скидка за годовой тариф останется, но появится и обязательство вносить средства каждый месяц. Отменить подписку можно в любой момент, однако это не освобождает от уже взятых финансовых обязательств — оставшиеся платежи за годовой тариф все равно придется внести. При отмене подписки она не будет продлеваться на следующий год таких же ежемесячных платежей.

Пользователи смогут отслеживать прогресс оплаты прямо в своем аккаунте — система покажет, сколько платежей уже внесено и сколько осталось. Кроме того, компания будет заранее уведомлять о предстоящих списаниях через email и push-уведомления (если они включены).

Новый вид годовой подписки уже доступен разработчикам в App Store Connect и Xcode для настройки и тестирования. Полноценный запуск для пользователей ожидается с выходом iOS 26.5 и других обновлений. Новая модель подписки будет доступна во всех регионах, за исключением США и Сингапура, на устройствах с версиями операционных систем начиная с 26.4.