Опубликовано первое фото гоночной версии Xiaomi YU7 GT

Глава компании Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал первую фотографию гоночной версии Xiaomi YU7 GT. В разработке машины участвовал европейский научно-исследовательский центр Xiaomi, который был создан в Мюнхене (Германия) в начале прошлого года. Центр собрал группу экспертов мирового класса и известных дизайнеров.

В новом центре работает около 50 сотрудников, а возглавляет его Рудольф Диттрих, ранее работавший над проектом гоночного автомобиля BMW M4 GT3. Еще один ветеран BMW, Клаус-Дитер Гролл, руководит разработкой динамических характеристик автомобилей. Он работал над несколькими моделями BMW, включая 3-ю и 4-ю серию, Z4, X5, X6 и X7.

«Мы надеемся, что Xiaomi YU7 GT получит признание автолюбителей, так же, как лучшие немецкие автомобили», — написал Лей Цзюнь в Weibo.

Подробности о гоночной версии Xiaomi YU7 GT пока что не сообщаются.