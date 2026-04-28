spot_img
29 апреля, 2026
Опубликовано первое фото гоночной версии Xiaomi YU7 GT

Глава компании Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал первую фотографию гоночной версии Xiaomi YU7 GT. В разработке машины участвовал европейский научно-исследовательский центр Xiaomi, который был создан в Мюнхене (Германия) в начале прошлого года. Центр собрал группу экспертов мирового класса и известных дизайнеров.

В новом центре работает около 50 сотрудников, а возглавляет его Рудольф Диттрих, ранее работавший над проектом гоночного автомобиля BMW M4 GT3. Еще один ветеран BMW, Клаус-Дитер Гролл, руководит разработкой динамических характеристик автомобилей. Он работал над несколькими моделями BMW, включая 3-ю и 4-ю серию, Z4, X5, X6 и X7.

«Мы надеемся, что Xiaomi YU7 GT получит признание автолюбителей, так же, как лучшие немецкие автомобили», — написал Лей Цзюнь в Weibo.

Подробности о гоночной версии Xiaomi YU7 GT пока что не сообщаются.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,778ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»