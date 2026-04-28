Состоялась премьера игрового смартфона OnePlus Ace 6 Ultra

Компания OnePlus представила флагманский смартфон Ace 6 Ultra. Устройство, выполненное в корпусе с металлической рамкой, ориентировано на мобильный гейминг и получило мощный процессор, экран с высокой частотой обновления, емкий аккумулятор и фирменный чехол-геймпад Strix Gaming Controller.

OnePlus Ace 6 Ultra оснащен плоским 6,78-дюймовым AMOLED LTPS дисплеем производства BOE с разрешением 1,5K (2772 х 1272 пикселя, 450 ppi), частотой обновления 165 Hz и максимальной яркостью 1800 нит. Частота ШИМ-затемнения составляет 3840 Hz. Для защиты экрана используется стекло Crystal Shield Glass. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid, заявлен 100% охват DCI-P3.

Смартфон построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500, за графические возможности отвечает ускоритель Mali G1-Ultra. Охлаждение компонентов обеспечивает испарительная камера площадью 6000 мм2. Есть пара вспомогательных чипов, один из которых повышает отзывчивость тачскрина, а другой снижает сетевые задержки. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1 от 256 Gb до 1 Tb.

Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (1/1.55″, f/1.8, ЭФР 23 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (Sony IMX355, 1/2.8″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Возможна запись видео 4K@60/30fps. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп (f/2.4, ЭФР 23 мм). Смартфон получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8600 мАч с поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки.

Чехол-геймпад Strix Gaming Controller превращает смартфон в полноценную портативную консоль с механическими кнопками-триггерами. При его использовании задержка при нажатии кнопок составляет всего 1,8 мс. В дополнение игрок получает возможность более эффективного охлаждения начинки смартфона за счет магнитного кулера, который крепится к внешней стороне чехла.

Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, симметричные динамики 1115W и полную защиту по стандартам IP66/68/69/69K. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работает аппарат под управлением Android 16 с интерфейсом ColorOS 16. Габариты и вес: 162.45 x 77.47 x 8.45 мм, 217 гр.

На китайские прилавки OnePlus Ace 6 Ultra поступит уже сегодня. Цена базовой версии с 12/256 Gb памяти составляет $557, топовой на 16 Gb/1 Tb – $791. Палитра расцветок корпуса включает два варианта: черный и бежевый. Чехол-геймпад Strix Gaming Controller продается отдельно за $65.