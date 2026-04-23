Технологии и женский потенциал: Bir запускает программу «Ctrl is hers»

23 апреля, 2026
ДомойТелекомСобытияТехнологии и женский потенциал: Bir запускает программу «Ctrl is hers»

Bir, первая в регионе полностью интегрированная цифровая экосистема, усиливает роль женщин в сфере технологий.

С целью расширения участия женщин в технологическом секторе, раскрытия их потенциала и создания реальных возможностей для профессионального роста Bir запускает программу «Ctrl is hers».

Программа направлена на поддержку женщин, стремящихся построить карьеру в таких направлениях, как анализ данных, кибербезопасность, искусственный интеллект, программирование, облачные технологии и другие цифровые направления.

«Ctrl is hers» выходит за рамки обучения навыкам — инициатива нацелена на формирование сильного кадрового потенциала женщин в цифровой экосистеме страны и развитие более инклюзивной технологической среды.

В программе могут принять участие студентки, обучающиеся по техническим специальностям, недавние выпускницы, женщины, желающие сменить карьерное направление и перейти в сферу технологий, а также специалистки, уже работающие в технических ролях.

Участницы пройдут обучение по техническим и «мягким» навыкам, будут работать над практическими проектами и получат опыт в условиях, максимально приближенных к реальной рабочей среде.

По итогам программы участницы с высокими результатами смогут воспользоваться возможностями стажировки в Bir, а также получить менторскую поддержку и перспективы дальнейшего карьерного роста.

Крайний срок подачи заявок: 23 мая 2026 года

Подробная информация о программе: www.b-b.az/hrcareer

