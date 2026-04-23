IT-сообщество отмечает Международный день «Девушки в ИКТ»

Ежегодно в четвертый четверг апреля Структура «ООН-женщины» объединяет девушек по всему миру, чтобы отметить Международный день «Девушки в ИКТ», обращая внимание общественности на острую потребность в большем количестве девушек и женщин в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Благодаря тому, что технологии играют важную роль во всех видах карьеры, от искусства и истории до права, начального образования и графического дизайна, обучение техническим навыкам в юном возрасте поможет девушкам обрести экономическую независимость. И сектору ИКТ нужно больше девушек и женщин.

В этом году Международный совет электросвязи (ITU) проводит Международный день «Девушки в ИКТ» под девизом «AI for Development: Girls shaping the digital future» («Искусственный интеллект для развития: девушки формируют цифровое будущее»).

Эта дата нацелена на то, чтобы по достоинству оценить интересы и сильные стороны девушек и стимулировать их выбирать профессии в области информационно-коммуникационных технологий. Проект способствует созданию глобальной среды, расширяющей права девушек и молодых женщин и стимулирующей их к выбору профессии в стремительно развивающейся области ИКТ. Несмотря на очевидные выгоды, многие девушки не задумывались о профессиональной деятельности в сфере ИКТ. Сегодня сектор ИКТ стремительно развивается и ему требуется много талантливых людей. Это означает, что во всем мире перед женщинами, обладающими высоким уровнем квалификации в технических областях, открываются новые перспективы.