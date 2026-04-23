23 апреля, 2026
«Лаборатория Касперского»: как помочь детям соблюдать баланс между онлайном и офлайном

Летние каникулы не за горами, и многие родители задумываются о том, как организовать это время так, чтобы дети больше двигались и меньше проводили времени с гаджетами. В современном мире полностью избежать цифровой среды невозможно — она стала частью повседневной жизни как взрослых, так и детей.

Сегодня дети активно используют интернет для общения, просмотра видео и развлечений. При этом вопрос баланса между онлайном и реальной жизнью становится особенно актуальным для родителей.

«Важно не просто ограничивать ребёнка в использовании гаджетов, а выстраивать с ним доверительный диалог. Родителям стоит объяснять правила безопасного поведения в интернете, обсуждать, с чем ребёнок сталкивается в сети, и показывать альтернативные варианты досуга. Такой подход помогает не только снизить риски, но и укрепляет отношения в семье», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

По его словам, в Азербайджане, как и во всём мире, дети всё раньше начинают пользоваться цифровыми устройствами, поэтому особенно важно уделять внимание вопросам цифровой грамотности и безопасности с раннего возраста.

Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют родителям:

  • договариваться с ребёнком о разумных правилах использования гаджетов, а не вводить жёсткие запреты;
  • регулярно обсуждать с детьми их онлайн-опыт и объяснять базовые правила цифровой безопасности;
  • показывать личный пример сбалансированного использования технологий;
  • предлагать альтернативные виды досуга — спорт, прогулки, совместные игры;
  • использовать инструменты родительского контроля для дополнительной защиты.

Эксперты также советуют уделять больше внимания совместному офлайн-времени: прогулки, игры и активный отдых помогают формировать здоровые привычки и снижают зависимость от гаджетов.

Чтобы дополнительно защитить детей в цифровой среде, можно использовать специализированные решения родительского контроля, такие как Kaspersky Safe Kids.

Предыдущая статья
Состоялась премьера серии смартфонов Honor 600
Следующая статья
Технологии и женский потенциал: Bir запускает программу «Ctrl is hers»
