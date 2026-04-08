Starfield вышла на PS5, игра получила бесплатное обновление и второе дополнение

Научно-фантастическая RPG Starfield от Bethesda Game Studios вышла на PS5. Действие игры разворачивается в XXIV веке, геймер выступает в роли персонажа, который присоединяется к организации исследователей космоса «Созвездие», чтобы разгадать тайну таинственных артефактов. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер с актером Китом Дэвидом (Keith David), рассказывающим о важных особенностях проекта.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Версия игры для консолей Sony получила два графических режима: «Качество» и «Производительность», работающий в 60 fps. На PS5 Pro «Качество» работает в 4K и 30 fps, а «Производительность» — в 60 fps, но уровень графики выше, чем на базовой консоли. Оба режима готовились с учетом апскейлера PSSR.

Кроме того, для Starfield на всех целевых платформах вышло бесплатное обновление Free Lanes: разработчики уменьшили количество загрузок между планетами и увеличили количество событий в космосе. В игре появился ресурс X-Tech, предназначенный для создания новых улучшений для оружия и корабля. Также Starfield получила сюжетное дополнение Terran Armada стоимостью $10, но владельцы улучшенного издания игры до Premium получили его бесплатно. DLC посвятит игрока в историю о вторжении фракции роботов под предводительством безжалостного отряда беглых военных, которые считают себя «истинными наследниками Земли».