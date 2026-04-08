spot_img
9 апреля, 2026
Компания Azercell внедряет систему корпоративного управления нового поколения

«Azercell Telecom» успешно завершил масштабный проект трансформации на базе платформы SAP S/4HANA. Данная инициатива стала важным этапом в реализации стратегии цифрового развития компании и направлена на повышение эффективности операционных процессов.

Проект реализован в соответствии с лучшими мировыми практиками в партнерстве с такими ведущими международными технологическими компаниями, как NTT DATA Business Solutions и SAP. В рамках трансформации ключевые бизнес-процессы, включая финансы, закупки, логистику и управление персоналом, были интегрированы в единую платформу. Это обеспечивает обработку данных в режиме реального времени, повышает прозрачность процессов и способствует более эффективному принятию решений на всех уровнях управления.

Внедрение платформы SAP Ariba также позволило усовершенствовать процессы закупок, повысить прозрачность взаимодействия с поставщиками и укрепить устойчивость цепочек поставок, обеспечивая более эффективное управление затратами.

Новая архитектура корпоративного управления способствует формированию культуры принятия решений на основе данных (data-driven approach), расширяет возможности внутреннего контроля и совершенствует механизмы управления рисками.

Переход на платформу SAP S/4HANA позволяет компании Azercell более гибко адаптироваться к меняющейся динамике рынка, повысить операционную эффективность и укрепить свои долгосрочные конкурентные преимущества на рынке цифровых услуг.

Предыдущая статья
«Nar» присоединился к инклюзивной инициативе в рамках Азербайджанской градостроительной кампании
Следующая статья
Starfield вышла на PS5, игра получила бесплатное обновление и второе дополнение
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,785ФанатыМне нравится
1,029ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»