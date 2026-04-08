Moto G Stylus (2026): обновленный стилус и надежная водозащита

Компания Motorola представила новое поколение смартфона среднего уровня Moto G Stylus. По сравнению с предыдущим поколением модель 2026 года получила очень мало технических изменений.

Основной упор был сделан на улучшение стилуса, который теперь напоминает ручку. Благодаря чувствительности к наклону и нажатию он стал удобнее в использовании по сравнению с предыдущими версиями. По словам Motorola, это позволяет создавать «более широкие тени, более тонкие линии и более естественные штрихи», лучше имитирующие письмо ручкой по бумаге.

Дополнительно появились ИИ-функции: можно делать наброски в приложении «Заметки» и превращать рисунки в изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. Еще одна примечательная функция с поддержкой ИИ — калькулятор рукописного текста, который может решать уравнения на основе рукописного текста. По заявлению компании, стилус может проработать до 4 часов в режиме письма (до 100 часов в режиме ожидания). Полная зарядка занимает 15 минут при подключении к смартфону. Кроме того, стилус получил защиту по стандарту IP69.

Moto G Stylus (2026) оснащен 10 битным 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 5000 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 3, работающий в паре с 8 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 3.1 емкостью до 256 Gb. Поддерживаются карты microSD до 1 Tb.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony Lytia 700C, 1/1,56″, f/1.8, автофокус, OIS) и 13 Мп ультраширокоугольный модуль (1/3″, f/2.2, угол захвата 120˚, поддержка макросъемки). Обработкой снимков занимается фирменный движок Photo Enhancement Engine. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (1/3,1″, f/2.2). Камеры поддерживают запись 4K-видео.

Аккумулятор емкостью 5200 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную на 15 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth (версия не указана), GPS, NFC, nano-SIM + e-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также соответствие военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Устройство работает на Android 16 с оболочкой My UX. Габариты смартфона составляют 162,2 x 74,8 x 8,3 мм, вес – 192 гр. Стилус: 105,3 х 5,8 х 4,5 мм, 4,7 гр.

Moto G Stylus (2026) поступит в продажу в США и Канаде 16 апреля по цене от $499,99. Доступные расцветки корпуса — серая и розовая.