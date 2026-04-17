17 апреля, 2026
Spotify planşetlər üçün yeni dizaynını təqdim etdi

Spotify istifadəçi təcrübəsini yeniləyərək planşetlər üçün tamamilə yenidən dizayn olunmuş tətbiqini istifadəyə verib. Ən maraqlısı isə odur ki, bu yeni interfeys artıq bir çox Android qatlanan telefonlarında da işləyir.

Şirkətin “For The Record” bloqunda açıqladığı məlumata görə, yeni dizayn artıq bütün istifadəçilər üçün geniş şəkildə aktiv edilib. Bir neçə ay əvvəl bəzi istifadəçilərdə test mərhələsində görünən yenilik indi rəsmi olaraq təqdim olunub.

Spotify bildirir ki, bu yenilənmə sadəcə mobil versiyanın böyüdülməsi deyil — xüsusi olaraq planşetlər üçün sıfırdan düşünülüb. Yeni interfeysdə ən diqqətçəkən dəyişiklik sağ tərəfdə yerləşən “Now Playing” panelidir. Sol tərəfdə isə əsas naviqasiya və kontent saxlanılır. İstifadəçi istəsə, “Now Playing” bölməsini tam ekrana da aça bilir.

Alt menyu da yenilənib və artıq iki hissəyə bölünüb ki, bu da daha rahat idarəetmə imkanı yaradır.

Yeni dizayn Android tablet devices və bir çox qatlanan telefonlarda da aktivdir. Məsələn, Samsung Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V6Pixel 9 Pro Fold modellərində yeni interfeys artıq görünür. Lakin bəzi cihazlarda, məsələn Oppo Find N6 modelində hələ aktiv deyil — bu da ehtimal ki, ekran nisbəti və optimizasiya fərqləri ilə bağlıdır.

Предыдущая статья
Aikido — новый стандарт AppSec: От хаоса инструментов к управляемой безопасности
Следующая статья
Intel представил процессоры Core Series 3 (Wildcat Lake) для недорогих ноутбуков
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

