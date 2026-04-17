Intel представил процессоры Core Series 3 (Wildcat Lake) для недорогих ноутбуков

Компания Intel представила мобильные процессоры Core Series 3 семейства Wildcat Lake, предназначенные для доступных потребительских устройств с оптимальным сочетанием цены и возможностей, а также для коммерческих и периферийных устройств. В серию вошли шесть моделей: Core 7 360, Core 7 350, Core 5 330, Core 5 320, Core 5 315 и Core 3 304.

Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) построены на базе техпроцесса Intel 18A и используют те же технологии, что и более производительные чипы Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Флагманская модель серии Intel Core 7 360 предлагает шесть вычислительных ядер (два P-ядра Cougar Cove и четыре LPE-ядра Darkmont). В Core Series 3 не используются E-ядра. Процессор также имеет два ядра Xe и блок NPU с производительностью всего 17 TOPS. Встроенная графика чипа работает на частоте до 2,6 GHz, а ИИ-производительность GPU заявлена на уровне 21 TOPS. Процессор также имеет 6 Mb кеш-памяти.

Заявлена поддержка до двух портов Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, оперативной памяти LPDDR5X-7467 и DDR5-6400. Процессоры серии Core Series 3 обладают номинальным TDP 15 Вт и максимальным 34 Вт в режиме Turbo.

Производительность у процессоров не может быть высокой, но зато они очень энергоэффективные. Intel сравнивает модель Core 7 360 с более старым Core 7 150U (Raptor Lake Refresh на архитектуре Alder Lake), заявляя о в 2,1 раза более высокой производительности нового чипа в продуктивных задачах и создании контента, до 2,7 раза более высокой ИИ-производительности встроенной графики и до 64% меньшем энергопотреблении в некоторых задачах. В сравнении с выпущенным пять лет назад Core i7-1185G7 новый процессор в многопоточном режиме быстрее в среднем на 41%.

Intel сообщил, что сегодня в продажу поступят 16 моделей ноутбуков от разных производителей на базе процессоров Intel Core Series 3, а периферийных систем — во втором квартале этого года. Кроме того, в разработке находятся еще более 70 моделей ноутбуков на новых чипах.