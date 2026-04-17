Aikido — новый стандарт AppSec: От хаоса инструментов к управляемой безопасности

Процессы разработки программного обеспечения стремительно ускорились в последние годы. Генерация кода с помощью ИИ, автономные агенты и непрерывное развертывание сократили циклы сборки приложений с месяцев до минут. Но и уязвимости в приложениях теперь появляются быстрее, чем люди могут их обработать. Aikido решает эту проблему с помощью единой платформы, охватывающей безопасность кода, облачных сервисов и среды выполнения. Вместо разрозненных инструментов разработчики получают единый интерфейс, который автоматически обнаруживает и расставляет приоритеты, а также устраняет риски, не замедляя скорости развертывания.

Спрос на подход Aikido к решению этих вопросов подтверждают такие клиенты, как Revolut, Niantic и SoundCloud, а также более 100 000 компаний по всему миру. Сегодня Aikido Security стала самым быстрорастущим «единорогом» в сфере кибербезопасности в Европе. Стартап из Гента (Бельгия) привлекает к себе внимание все большего числа компаний, стремящихся создать среду автономной безопасности для разработки приложений, основанную на искусственном интеллекте.

Почему классический подход больше не работает

Рынок кибербезопасности долгое время развивался по простой логике: на каждую новую угрозу — отдельный инструмент. В результате компании оказались в ситуации, где:

безопасность распределена между множеством решений;

данные разрознены;

ответственность «размазана» между командами.

И самое критичное — теряется скорость бизнеса. Сегодня CTO и CISO всё чаще задают один и тот же вопрос: «Можно ли сохранить высокий уровень защиты, но избавиться от операционной сложности?». Ответ – «Да!». Но только при смене подхода.

Платформа вместо набора инструментов

Aikido — это не очередной продукт в области кибербезопасности. Это платформенная модель AppSec, которая заменяет собой разрозненный стек решений. Ключевая идея заключается в том, что безопасность должна быть единой системой, а не набором независимых проверок. На практике это означает:

один интерфейс вместо десятков;

одна логика анализа;

единая приоритизация рисков.

Платформа охватывает весь цикл разработки приложения:

кодирование;

определение зависимости;

создание инфраструктуры;

работающее приложение.

И делает это без усложнения процессов для разработчика.

Ключевое отличие: фокус на реальных рисках

Большинство решений на рынке работают по принципу: «найти максимум возможных уязвимостей». Aikido работает иначе, так как ищет только то, что действительно может быть использовано. В этом и заключается фундаментальное отличие. Платформа анализирует:

используется ли уязвимость в реальном коде;

может ли к ней подобраться атакующий;

насколько она критична для бизнеса.

В результате:

исчезает перегрузка уведомлениями;

команды работают только с приоритетными задачами;

скорость реакции растет.

Фактически Aikido переводит безопасность из теоретической в прикладную плоскость.

Интеграция без трения: безопасность, которая не мешает

Одной из главных причин, почему AppSec часто «не взлетает», является сопротивление со стороны разработчиков. Любой инструмент, который тормозит сборку, усложняет workflow и требует отдельного обучения, в реальности игнорируется. Aikido решает это за счет встраивания в IDE, контроля на уровне pull request и автоматических проверок в CI/CD. И ключевое: разработчик получает обратную связь сразу, а не через дни или недели. Дополнительно платформа предлагает:

автоматические рекомендации;

исправления «в один клик»;

понятный контекст каждой проблемы.

Это снижает барьер внедрения практически до нуля.

Экономика безопасности: конец «штрафов за защиту»

Одним из скрытых факторов, который тормозит развитие AppSec, является модель лицензирования. Многие решения представлены на рынке по следующим принципам:

чем больше кода, тем дороже;

чем чаще проверки, тем выше стоимость.

В результате компании ограничивают собственную безопасность. Но Aikido ломает эту модель. Фиксированная стоимость для разработчика означает, что можно проверять все, можно проверять часто, можно масштабироваться без страха роста затрат. Это важный сигнал рынку — безопасность не должна наказываться финансово!

Почему это важно именно сейчас

Мы находимся в точке, где скорость разработки продолжает расти, атаки становятся более автоматизированными, а требования к комплаенсу усиливаются. Старые подходы перестают справляться и именно поэтому платформенные решения начинают вытеснять точечные инструменты. Aikido здесь занимает сильную позицию, потому что закрывает сразу несколько задач, снижает нагрузку на команды, дает быстрый и измеримый результат.

Кто уже делает этот выбор

Сегодня этот подход уже используют государственные структуры, международные компании и технологические стартапы. Причина везде одинаковая — необходимость сократить сложность без потери контроля.

Новый баланс между скоростью и безопасностью

Aikido показывает, каким становится современный AppSec: меньше инструментов, меньше шума и больше смысла. И главное — безопасность перестает конкурировать со скоростью разработки. Она начинает ее усиливать!

Techpro DC: от технологии к результату

На практике внедрение подобных платформ — это не только выбор продукта. Это вопрос архитектуры, интеграции и адаптации под реальные процессы бизнеса. Именно поэтому на рынке все большую роль играют партнеры, которые умеют переводить технологию в результат.

Techpro DC в этом контексте выступает не просто как поставщик, а как проводник платформенного подхода к безопасности, помогая компаниям уйти от разрозненных решений к единой, управляемой модели AppSec.

