Состоялась премьера серии смартфонов Honor 600

В марте этого года была представлена первая модель 600-й серии — среднебюджетный смартфон Honor 600 Lite. Теперь компания презентовала новые модели линейки – базовую и Pro-версию. Все устройства сразу вышли на глобальном рынке.

Обе модели, Honor 600 и Honor 600 Pro, получили одинаковый дисплей. Это 6,57-дюймовая AMOLED (LTPS) матрица с разрешением 2728 × 1264 пикселей (458 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 8000 нит в режиме HDR. Частота ШИМ-регулировки составляет 3840 Hz. Компания подчеркивает, что рамки вокруг дисплея тончайшие среди всех смартфонов — всего 0,9 мм.

В Honor 600 установлен процессор Snapdragon 7 Gen 4, графика — Adreno 722. Смартфон предлагается в конфигурациях с 8 или 12 Gb оперативной, а также 256 или 512 Gb постоянной памяти. В состав двойной основной камеры входят главный модуль на 200 Мп (1/1,4″, f/1.9, OIS+EIS, рейтинг CIPA 6.0) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, автофокус, макро 2,5 см, угол захвата 112 градусов). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, фиксированный фокус). Все камеры могут записывать 4К-видео. Габариты и вес: 156,0 x 74,7 x 7,8 мм, 190 гр.

Honor 600 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite, графика — Adreno 830. Предусмотрено 12 Gb оперативной памяти и 256 или 512 Gb постоянной памяти. Основная камера тройная, главный датчик с рейтингом рейтинг CIPA 6.5 и широкоугольный модуль, такие же, как у базовой модели. Добавлен телеобъектив на 50 Мп (f/2.8, оптический зум 3.5х, OIS). Фронтальная камера такая же, как у базовой модели. Габариты и вес: 156,0 x 74,7 x 7,8 мм, 200 гр.

Оба смартфона получили аккумулятор на 7000 мА·ч, отличия есть в поддерживаемых зарядках. В Honor 600 — быстрая проводная мощностью 80 Вт и реверсивная на 27 Вт, а в Honor 600 Pro – дополнительно поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Аппараты поддерживают 5G, Wi-Fi 6, (у Pro-версии Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4 (у Pro-версии Bluetooth 6.0), GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, eSIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики, защита IP68/69/69K и кнопка для быстрого запуска ИИ-функций. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Honor обещает 6 лет обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности — вплоть до 2032 года.

Известна цена на Honor 600 в версии 12/512 Gb памяти — $657. Цены на Honor Pro: 12/256 Gb — $784, 12/512 Gb — $834. Смартфоны поступят в продажу в оранжевой, черной и бело-золотой расцветках корпуса. Мировые продажи стартуют 30 апреля.