Представлен Motorola Edge 70 Pro с ярким и быстрым экраном

Компания Motorola представила в Индии смартфон среднего класса Edge 70 Pro — третью модель в линейке Edge 70. Аппарат отличается качеством дисплея, кроме того в камере сделан упор на съемку в условиях низкой освещенности. Motorola Edge 70 Pro получил пластиковую рамку и оснащен 10-битным 6,8-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Hz и пиковой яркостью 5200 нит. Дисплей поддерживает стандарт HDR10+ и сертифицирован Pantone за точную цветопередачу. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 8500 Extreme, который работает в связке с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 емкостью 256 Gb. В основную камеру входят два модуля по 50 Мп: главный (Sony Lytia 710, f/1,8, OIS, фазовый автофокус) и широкоугольный (f/2,0, 122°, автофокус, поддержка макросъемки). Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп (f/1,9, автофокус).

Питание обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и реверсивной на 5 Вт. В оснащение смартфона входят поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, два слота nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, стереодинамики с Dolby Atmos и защиту IP68/69. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 162,7 х 75,6 х 6,99 мм, около 190 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 и получит три обновления ОС, а патчи безопасности — в течение пяти лет.

Motorola Edge 70 Pro поступит в продажу на рынке Индии 29 апреля по цене $415 и $450 за версии 8/256 Gb и 12/256 Gb соответственно. Смартфон выйдет в трех расцветках Pantone: белом Lily White с мраморной отделкой и уникальной текстурой на каждом экземпляре, приглушенно-зеленоватом Tea с атласным покрытием и темно-синем Titan с отделкой под ткань.