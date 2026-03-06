spot_img
6 марта, 2026
Среднебюджетный смартфон Honor 600 Lite оснащен аккумулятором на 6520 мАч

Компания Honor представила на глобальном рынке первую модель 600-й серии — среднебюджетный смартфон Honor 600 Lite. Главной особенностью аппарата стал аккумулятор, емкость которого превышает показатели многих устройств в этом ценовом сегменте.

Honor 600 Lite оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 6500 нит. Частота ШИМ составляет 3840 Hz. Матрица защищена алюмосиликатным стеклом. Поддерживается технология защиты зрения Eye Comfort и Circadian Night Display (соответствие циркадным ритмам).

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7100 Elite, предусмотрено 12 Gb оперативной памяти и 256 Gb встроенного хранилища. В основную камеру входят главный датчик на 108 Мп и 5 Мп сверхширокоугольный модуль, разрешение фронтальная камеры составляет 16 Мп. На корпусе имеется физическая кнопка AI Camera для быстрого запуска камеры и вызова функции визуального интеллекта (Visual Intelligence), позволяющей мгновенно анализировать окружающую среду в режиме реального времени.

Рамка корпуса смартфона изготовлена из металла, а толщина гаджета составляет 7,34 мм. Несмотря на это, внутри поместился аккумулятор емкостью 6520 мАч с поддержкой быстрой проводной 45-ваттной зарядки. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, NFC, A-GPS, две nano-SIM, порт USB Type-C 2.0, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита от воды и пыли по стандарту IP66. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Габариты и вес: 157,43 х 75,35 х 7,34 мм,180 гр.

Устройство предлагается в расцветках «Пустынное золото» (Desert Gold) и «Бархатно-серый» (Velvet Grey). Цена Honor 600 Lite составляет 355 долларов или 300 евро. Аппарат пока что поступил в продажу в Малайзию и Словакию.

