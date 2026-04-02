Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в апреле

Компания Sony в блоге PlayStation опубликовала подборку игр, которую получат подписчики сервиса PS Plus в апреле. Как обычно это три игры:

Lords of the Fallen (PS5) — ролевой экшен, вышедший в 2023 году, является перезапуском одноименной игры 2014 года. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по мирам живых и мертвых.

Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5) — мультиплеерная игра 2024 года. Игра предлагает сюжет, где из-за сбоя системы «Галаксия» смешиваются миры и персонажи. Есть как одиночная кампания, так и активности для двух десятков игроков.

Tomb Raider I-III Remastered (PS4, PS5) – сборник ремастеров 2024 года, включающий обновленные версии первой трилогии игр о приключениях Лары Крофт. В ремастеры вошли не только основные кампании с расширениями, но и дополнительный режим испытаний с костюмами.

Все игры пользователи могут добавить в свою библиотеку до 4 мая. До 6 апреля можно активировать мартовскую подборку: PGA Tour 2K25 (PS5), Slime Rancher 2 (PS5), Monster Hunter Rise (PS4, PS5) и The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5).