6 апреля, 2026
Google разрабатывает фитнес-браслет без экрана

Компания Google готовит к выпуску фитнес-браслет без экрана, который составит конкуренцию продуктам Whoop и Oura. Устройство выйдет в этом году под брендом Fitbit. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Фитнес-браслет будет включать базовые функции мониторинга здоровья, такие как отслеживание пульса и его вариабельности, уровня кислорода в крови и измерение температуры кожи. Для открытия других возможностей потребуется платная подписка. Запуск будет связан с персональным фитнес-тренером на базе искусственного интеллекта, который будет работать в обновленном приложении Fitbit.

На выпуск новинки также намекнул игрок баскетбольной команды Golden State Warriors Стеф Карри (Steph Curry), который помогает Google в разработке гаджета. Устройство поможет установить «новые отношения со здоровьем», — отметил Карри.

Предыдущая статья
«Лаборатория Касперского» лидирует по количеству первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2025 года
Следующая статья
Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в апреле
