Amazon ведет переговоры о покупке компании Globalstar за $9 млрд

По данным Financial Times, компания Amazon ведет переговоры о покупке оператора спутниковой связи Globalstar. Ориентировочная стоимость сделки составит $9 млрд.

У Amazon есть собственный проект Leo (ранее известный как Project Kuiper) по развертыванию группировки низкоорбитальных спутников связи, но он не будет реализован в ближайшее время, поэтому компания ищет другие доступные пути усиления своих позиций на этом рынке. На начало 2026 года Amazon располагал группировкой из более, чем 200 спутников, Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала ей разрешение на вывод 1600 спутников на орбиту к июлю этого года.

Процесс переговоров усложняется тем, что с 2024 года около 20% акций Globalstar принадлежат Apple, которая в обмен на $1,5 млрд. получила от оператора гарантии резервирования до 85% передающей способности своей сети под нужды своих клиентов. Пользователи устройств компании получили возможность отправлять экстренные текстовые сообщения через спутник даже в тех регионах планеты, где не ловится сигнал наземных сетей сотовой связи. В результате переговоры ведутся сразу между тремя сторонами, что может повлиять на условия и сроки возможного соглашения.

Если сделка состоится, Amazon сможет ускорить развитие собственной спутниковой инфраструктуры и усилить конкуренцию на рынке связи, где все активнее используются технологии прямого подключения устройств через спутники. Сам факт переговоров заинтересованными компаниями официально не подтверждается.