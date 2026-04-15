Sony Inzone M10S II — игровой OLED-монитор с частотой до 720 Hz

Компания Sony представила игровой монитор InZone M10S второго поколения. Как и предыдущая модель, Inzone M10S II был разработан при поддержке киберспортивной организации Fnatic.

В основе монитора Sony InZone M10S II используется WOLED-матрица LG Primary RGB Tandem четвертого поколения, предлагающая более высокие показатели яркости и контрастности по сравнению с предыдущими панелями. Есть поддержка двух режимов работы: в разрешении QHD (2560×1440 пикселей) с частотой 540 Hz и в разрешении 720p с частотой 720 Hz.

Остальные показатели экрана: типичная яркость составляет 335 нит, а максимальная — 1500 нит, время отклика — 0,02 мс, контрастность — 1 500 000:1, углы обзора — 178 градусов по горизонтали и вертикали. Экран получил антибликовое покрытие, а также имеет сертификацию TÜV Rheinland, которая гарантирует защиту глаз от синего света. Есть поддержка HDR10 и HLG, технологии NVIDIA G-Sync, обеспечивается 99,5% охват DCI-P3, а также наличие дополнительных функций для киберспорта вроде счетчика fps, прицела, таймера и так далее. Добавлена поддержка функции вставки черного кадра Black Frame Insertion (BFI) для уменьшения размытости при движении. В таком режиме монитор работает на частоте 240 Hz.

Sony Inzone M10S II, как и предшественник, предлагает возможность переключения между полноразмерным 27-дюймовым изображением (в разрешении 1440p) и 24,5-дюймовым (с разрешением 1332p/1080p). Картинку можно выровнять как по центру, так и по нижней грани, а вокруг нее будут располагаться черные рамки. Эта возможность повышает гибкость выбора нужных игровых настроек для соревновательных игр.

Предусмотрены разъем DisplayPort 2.1a (UHBR13.5 со скоростью до 54 Гбит/с), два порта HDMI 2.1, один USB Type-B, два USB Type-A и 3,5-мм аудиоразъем. Обновленная подставка позволяет увеличить угол наклона экрана. Компания обещает гарантию на три года.

Цена по сравнению с прошлой версией не изменилась, на сайте Sony монитор Inzone M10S будет доступен за $1099.