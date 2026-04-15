Sony представила игровую гарнитуру Inzone H6 Air с открытой конструкцией чашек

Кроме игрового монитора InZone M10S II компания Sony представила полноразмерную игровую гарнитуру Inzone H6 Air. Наушники проводные и имеют открытую конструкцию чашек.

В основе Sony Inzone H6 Air используются 40-мм динамики с частотным диапазоном 10–20 000 Hz, созданные на базе студийных наушников MDR-MV1, но адаптированные под игровые сценарии. Гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1 и технологию 360 Spatial Sound for Gaming при подключении через USB-C Audio Box и фирменное ПО Inzone Hub.

При весе около 199 граммов это одна из самых легких игровых гарнитур, созданных Sony. Конструкция выполнена из алюминия и имеет гибкое оголовье, что обеспечивает удобство использования во время длительных игровых сессий.

Настройка звука выполнялась при участии киберспортивной организации Fnatic. В комплект входит направленный кардиоидный микрофон Boom для голосовой связи. Для гарнитуры заявляется совместимость с ПК, PS5 и мобильными устройствами.

Sony Inzone H6 Air уже поступили в продажу по цене $199,99.