LG представил 45-дюймовый двухрежимный OLED-монитор UltraGear Evo с разрешением 5K2K и ИИ-функциями

Компания LG представила обновленный игровой монитор UltraGear Evo 45GX950B. Устройство оснащено 45-дюймовой изогнутой WOLED-панелью третьего поколения с радиусом кривизны 800R. Разрешение экрана составляет 5K2K (5120 x 2160), а частота обновления достигает 165 Hz. Время отклика составляет 0,03 мс.

Монитор поддерживает двухрежимную работу. Геймеры могут переключиться на повышенную частоту обновления 330 Hz, при этом разрешение понизится до 5120 x 1080. Заявленная пиковая яркость в HDR достигает 1 300 нит, покрытие цветового пространства DCI‑P3 составляет 98,5%. Есть сертификация DisplayHDR True Black 400.

Основным отличием от предшественника (модель 45GX950A) стало внедрение инструментов на базе искусственного интеллекта, в числе которых масштабирование изображения низкого разрешения до близкого к 5K2K уровня и оптимизация настройки изображения и звука в зависимости от просматриваемого контента. Набор интерфейсов не изменился — два порта HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB Type-C с подачей питания до 90 Вт для ноутбуков.

LG UltraGear Evo 45GX950B уже поступил в продажу по цене $1999,99.