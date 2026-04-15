GoPro представил серию экшн-камер Mission 1 с возможностью съемки в 8K

Компания GoPro представила новую линейку профессиональных компактных экшн-камер Mission 1, предназначенных для кинематографистов, создателей контента и начинающих энтузиастов. В серию вошли три модели: базовая Mission 1, улучшенная Mission 1 Pro и флагманская Mission 1 ILS.

Все устройства получили 50 Мп сенсоры формата 1 дюйм и фирменный 5-нм процессор GP3, который позволяет обрабатывать контент в повышенном разрешении и с увеличенным фреймрейтом. Базовая Mission 1 поддерживает съемку видео в 8K @ 30 fps, 4K @ 120 fps и 1080p @ 240 fps, а Mission 1 Pro и Mission 1 Pro ILS могут снимать замедленное видео 1080p @ 960 fps, а также ролики в 4K @ 240 fps и 8K @ 60 fps.

Mission 1 и Mission 1 Pro комплектуются несъемным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2.8. Mission 1 ILS поддерживает съемные объективы Micro Four Thirds (MFT) — это может быть оптика Panasonic, OM Digital или других производителей. Это первая экшн-камера на рынке с универсальным креплением для линз. Установленные на эту камеру объективы будут иметь 3-кратный кроп-фактор, то есть широкоугольная оптика потеряет часть кадра, но телеобъективы предложат большее увеличение.

Камеры поддерживают форматы HLG и HDR, профили GP-Log 2 для профессиональной цветокоррекции и 10-битную глубину цвета с 14 ступенями динамического диапазона (битрейт до 240 Мбит/с). Новинки получили обновленный аккумулятор Enduro 2 с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery 2.0 и обратной совместимостью с GoPro Hero 13 Black. Заявленная автономность— до 5 часов при записи в 1080p @ 30 fps и до 3 часов в 4K @ 30 fps.

Для записи звука используются три встроенных микрофона, а с помощью модуля Bluetooth 5.3 можно подключиться к внешнему блоку Media Mod (работает на расстоянии до 150 метров, автономность составляет 6,5 часа). Модель Mission 1 Pro получила улучшенный уровень защиты с возможностью погружения под воду на 20 метров, а Mission Pro ILS защищена лишь от атмосферных воздействий. В список новых аксессуаров, помимо микрофонного блока, входят рукоятка Point-and-Shoot, нейтральные фильтры серии M, защитный корпус, подсветка Light Mod 2, зарядка под две АКБ и рукоятка с аккумулятором Volta.

Базовая GoPro Mission 1, а также Pro-версия поступят в продажу 28 мая, а флагманская Mission 1 ILS — в третьем квартале 2026 года. Будут также предложены комплекты с аксессуарами для фото- и видеосъемки. Цены производитель пока не указывает.