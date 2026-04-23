Samsung tarixində ən böyük etiraz baş verdi, 40 min işçi küçələrə çıxdı

Samsung Electronics Cənubi Koreyada misli görünməmiş etirazla üzləşib. Seulun cənubundakı iri istehsal kompleksinin yaxınlığında on minlərlə əməkdaş kütləvi mitinq keçirib.

Həmkarlar ittifaqının məlumatına görə, aksiyada təxminən 40 000 nəfər iştirak edib — bu, şirkət tarixində ən böyük etiraz sayılır. Narazılığın əsas səbəbi isə süni intellekt çipləri bazarındakı kəskin yüksəliş fonunda bonus və kompensasiyaların səviyyəsidir.

İşçilər bildirirlər ki, rəqib SK Hynix ilə bonus fərqi artıq kritik həddə çatıb. Məhz SK Hynix AI üçün yüksək sürətli yaddaş bazarına daha tez daxil olub və NVIDIA kimi nəhəng müştərilərlə işləyir. Bu səbəbdən bəzi Samsung əməkdaşlarının rəqibə keçdiyi, bonus fərqinin isə eyni maaş səviyyəsində iki dəfədən çox olduğu iddia edilir.

Həmkarlar ittifaqı xəbərdarlıq edir ki, tələblər yerinə yetirilməsə, 21 maydan etibarən 18 günə qədər davam edə biləcək tətil başlaya bilər. Bu isə çip tədarükünə təsir göstərə, bazarda qıtlığı artıraraq rəqiblərin mövqeyini gücləndirə bilər.

Şirkət daxilində də risklər etiraf olunur: istehsalın hətta qısa müddətə dayanması belə, xüsusilə AI bazarının qızğın dövründə müştəri etimadına uzunmüddətli zərbə vura bilər.

Əsas tələb isə kifayət qədər böyükdür — işçilər şirkətin illik əməliyyat mənfəətinin 15%-i həcmində bonus ödənişi istəyir. Bu məbləğin təxminən 6 milyard dollar olduğu bildirilir.

