OPPO выпустил в Европе наушники-клипсы Enco Clip2 с двухдрайверной системой

Компания OPPO выпустила на рынке Европы беспроводные наушники Enco Clip2 в формате клипс, разработанные в партнерстве со скандинавской компанией Dynaudio. Наушники предлагают открытую конструкцию и систему с двойными драйверами.

OPPO Enco Clip2 оснащены дужкой из никель-титанового сплава с заявленным ресурсом до 30 000 сгибаний. По заверению компании, этот материал обладает эффектом памяти, а форма наушников была выбрана на основе анализа 3500 профилей ушей разных людей. Аксессуар получил сертификат TÜV Rheinland за высокий уровень комфорта при ношении и защищен по стандарту IP55.

Внутри каждого наушника установлены по два излучателя диаметром 9 и 11 мм с двойным ЦАП. Заявлен частотный диапазон от 20 Hz до 40 kHz при чувствительности до 115 дБ. Поддерживаются кодеки LHDC 5.0 (Hi-Res Audio), AAC и SBC. Особенностью новинки стал первый в отрасли 6-нм чип обработки с NPU, который значительно увеличивает вычислительную мощность для системы активного шумоподавления. Это позволяет эффективно отсекать посторонние звуки во время телефонных разговоров, используя алгоритмы искусственного интеллекта.

Среди полезных функций называются управление жестами, камерой смартфона, быстрый доступ к Gemini и Spotify, автоматическое улучшение вокала, система оповещений Smart Drop Monitor и переводчик AI Translate на 24 языка. Для сопряжения с источником звука используется Bluetooth 6.1, также имеется возможность подключения к двум устройствам одновременно. Кроме того, наушники полностью совместимы с голосовым помощником Apple, что дает возможность переключать треки, регулировать громкость и управлять вызовами на устройствах этой компании. Одной зарядки хватает на 9,5 часов прослушивания музыки, а общее время работы вместе с кейсом достигает 40 часов.

OPPO Enco Clip2 уже поступили в продажу на рынке Европы по цене €179. Модель доступна в темно-сером и золотистом цветах.