Представлены smart-часы OnePlus Watch 4 с высокой защитой

Компания OnePlus представила новые smart-часы Watch 4. Корпус устройства выполнен из титанового сплава и защищен в соответствии с требованиями американского военного стандарта MIL-STD-810H, а также в соответствии со степенью IP69. Корпус выдерживает давление 5 АТМ (погружение под воду на глубину около 50 м). Благодаря высокой защите часы можно использовать в экстремальных условиях и не снимать во время активностей в воде.

OnePlus Watch 4 получили экран LTPO OLED с разрешением 466 × 466 пикселей и сапфировым защитным стеклом. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления, максимальная яркость составляет 600 нит, пиковая в специальном спортивном режиме — 3000 нит. Часы построены на платформе Snapdragon Wear W5 в связке с дополнительным энергоэффективным чипом BES2800. Эти же процессоры использовались в моделях предыдущих поколений — OnePlus Watch 2 и Watch 3. Объем оперативной памяти составил 2 Gb, флеш-памяти — 32 Gb. Часы работают на Wear OS 6 с оболочкой OxygenOS Watch 8.

Аккумулятор емкостью 646 мАч рассчитан на 5 дней работы в обычном режиме или до 16 дней в режиме энергосбережения. При интенсивном использовании всех функций, включая Always-On Display и GPS, автономность составляет около 3 суток. Зарядка мощностью 7,5 Вт позволяет восполнить батарею примерно за 75 минут.

Функция Wellness Overview за 60 секунд собирает данные о пульсе, уровне кислорода в крови (SpO2), вариабельности сердечного ритма и уровне стресса. Также предусмотрены датчик температуры кожи, мониторинг сна с распознаванием апноэ и поддержка более 100 спортивных режимов, включая профессиональные профили для бега и плавания.

Ключевым нововведением стала глубокая интеграция виртуального ассистента Google Gemini, благодаря чему можно выполнять сложные голосовые запросы и взаимодействовать с приложениями прямо с запястья. Поддерживаются беспроводные протоколы Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2,4 и 5 GHz), NFC и двухдиапазонный GNSS L1+L5; поддержка eSIM не предусмотрена. Габариты устройства составляют 47,4 × 47,4 × 11 мм, вес — около 43 гр. без ремешка. Доступные расцветки Evergreen Titanium (зеленая) и Midnight Titanium (черная).

OnePlus еще не объявил цену и дату выхода часов. Стоимость предыдущей модели была $350.