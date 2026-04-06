Samsung откажется от собственного мессенджера в пользу Google Messages

Компания Samsung откажется от поддержки фирменного приложения для работы с сообщениями. По умолчанию на смартфонах Samsung, работающих под управлением Android 12 или новее, теперь будет использоваться Google Messages.

«После прекращения поддержки Samsung Messages отправка сообщений через приложение на вашем телефоне станет невозможной, за исключением номеров экстренных служб или контактов для экстренной связи, указанных в вашем устройстве», — сообщается на сайте компании.

С июля текущее приложение Samsung станет недоступно для загрузки в Galaxy Store, причем для линейки Galaxy S26 оно недоступно уже сейчас. Приложение Samsung Messages также перестанет работать на умных часах с Tizen, причем пользователи больше не смогут видеть полную историю переписки.

Google Messages предложит пользователям возможность отправки и получения сообщений формата RCS, которые позволяют пересылать медиафайлы высокого качества, участвовать в многопользовательских чатах, а также получать индикацию набора текста собеседником в реальном времени. Переход на платформу Google также откроет пользователям смартфонов Samsung возможность интеграции с ИИ-ассистентом Gemini. Кроме того, будет проще переключаться между чатами на смартфоне, планшете и умных часах.

Пока что нововведение будет реализовано для пользователей в США, позже смена приложения будет проведена на всех рынках.