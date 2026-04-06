Представлены процессоры Intel Core Ultra X9 378H и 7 251HX для мощных ноутбуков

Компания Intel представила новые модели процессоров: Core Ultra X9 378H (Panther Lake) и Core Ultra 7 251HX (Arrow Lake-HX). Оба чипа ориентированы на использование в мощных ноутбуках.

По характеристикам Intel Core Ultra X9 378H практически полностью совпадает с Core Ultra X7 368H, а от старшего Core Ultra X9 388H отличается немного более низкой максимальной частотой. Архитектура нового процессора включает 16 ядер (4 высокопроизводительных, 8 энергоэффективных и 4 с низким энергопотреблением). Turbo-частота составляет 5,0 GHz, у Core X9 388H — 5,1 GHz. Чип оснащен интегрированной графикой Intel Arc B390 с максимальной динамической частотой 2,5 GHz. Предельная мощность под нагрузками составляет 80 Вт.

Процессор не поддерживает возможности платформы vPro, а также ряд других функций корпоративного класса, включая AMT, SIPP и Remote Platform Erase. По сути, это потребительская версия флагманского чипа, из которой исключили бизнес-инструменты.

Intel Core Ultra 7 251HX имеет конфигурацию c 6 высокопроизводительными ядрами и 12 энергоэффективными. Встроенная графика — с тремя ядрами Xe. Объем кэш-памяти второго и третьего уровней одинаков — по 30 Mb. Базовая частота высокопроизводительных ядер составляет 2,9 GHz, в режиме Turbo она поднимается до 5,1 GHz. Энергоэффективные ядра работают на частоте 2,5-4,5 GHz. Максимальная частота iGPU — 1,8 GHz.