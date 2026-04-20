AI-ассистенты Банка ABB AI-nur и AI-khan достигли 1 млн взаимодействий c клиентами – добавлены 3 новые функции!

Функциональность разговорных AI-ассистентов клиентов Банка ABB – AI-nur и AI-khan – была значительно расширена за счет новых функций.

Оплата мобильной связи, переводы внутри Банка и в другие банки, персональные финансовые рекомендации

Теперь оплату мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar) можно осуществлять, просто разговаривая с ассистентом.

Кроме того, AI-nur и AI-khan теперь помогают клиентам и как персональные финансовые менеджеры. На основе совершенных операций они отвечают на вопросы о ежемесячных доходах и расходах и помогают эффективно управлять средствами.

Теперь также возможно выполнять переводы как на карты Банка ABB, так и на карты других банков – по номеру карты или шаблону – с помощью AI-ассистентов.

За короткое время около 150 тысяч клиентов Банка ABB воспользовались услугами AI-ассистентов, и их число стремительно растет. На сегодняшний день было зафиксировано более 1 миллиона взаимодействий с искусственными помощниками. 56% пользователей выбрали AI-nur, а 44% – AI-khan.

AI-nur и AI-khan оперативно помогают по большинству вопросов, связанных с услугами и продуктами Банка, выполняют банковские операции – включая переводы между картами и счетами клиента, а также переводы другим лицам по номеру телефона – с помощью голосовых команд и отвечают на вопросы пользователей.

При необходимости AI-nur и AI-khan также могут заблокировать карту клиента или повторно ее активировать.

Банковские операции – еще удобнее, быстрее и безопаснее

Новая технология искусственного интеллекта позволяет клиентам выполнять банковские операции еще удобнее и быстрее, при этом обеспечивая максимальный уровень безопасности.

Банк ABB продолжит в ближайшее время развивать опыт использования искусственного интеллекта, внедряя новые функции.

