Гуманоидные роботы Honor примут участие в марафоне

Компания Honor анонсировала сразу двух роботов-гуманоидов — Lightning и Energetic Boy. Было заявлено, что обе модели примут участие в предстоящем марафоне, который состоится в Ичжуане (Пекин, Китай) 19 апреля. Президент по продажам и обслуживанию Honor Terminal Ван Бан представил первые изображения роботов.

Флагманская модель Lightning выполнена в красном цвете с синими святящимися вставками. Робот оснащен продвинутыми алгоритмами управления, рассчитан на высокую скорость, а также оборудован системой «embodied AI», которая анализирует окружающую среду и принимает решения в реальном времени без контроля человека. В Honor отмечают, что в версии Lightning воплощены последние достижения компании в области робототехники и искусственного интеллекта. Energetic Boy получил серебристую расцветку и больше похож на традиционного человекоподобного робота. Эта модель ориентирована на более привычные задачи — он обладает более проработанными деталями в области рук и суставов. Практически все механические элементы у робота прикрыты защитными накладками.

Участие обоих роботов Honor в забеге протяженностью 21 км станет важным этапом проверки технологии. Предстоящий маршрут сочетает городские дороги, гоночные трассы и парковую зону. Видеотизер предстоящего мероприятия демонстрирует фрагмент тестового забега робота Lightning, в ходе которого были проверены все ключевые аспекты: от навигации до реагирования на чрезвычайные ситуации.

В соревновании заявлены десятки команд, так что роботам придется не только справляться с тяжелыми препятствиями и длинной дистанцией, но и проявить себя лучше соперников.