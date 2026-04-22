Azercell цифровизирует процесс перехода на eSIM

ООО «Azercell Telecom» продолжает последовательную цифровизацию клиентского опыта, внедряя новое решение, позволяющее осуществить переход на eSIM в онлайн-формате. Теперь абоненты могут заменить физическую SIM-карту на eSIM напрямую через мобильное приложение — быстро, удобно и без необходимости обращения в центры обслуживания.

Новая функция, интегрированная в приложение «Azercell», обеспечивает полностью цифровой процесс перехода всего за несколько простых шагов. Пользователь вводит номер телефона и данные удостоверения личности, после чего проходит верификацию с помощью одноразового кода (OTP). На следующем этапе eSIM может быть активирован либо через автоматически сгенерированный QR-код, либо посредством встроенного в приложение пошагового механизма подтверждения. QR-код также автоматически отправляется и на указанный пользователем адрес электронной почты.

Технология eSIM открывает пользователям более гибкие возможности управления мобильной связью, исключая необходимость использования физической SIM-карты. Она позволяет оперировать несколькими номерами на одном устройстве, а также значительно упрощает процесс смены устройств и управления подключениями.

Azercell продолжит развитие цифровых сервисов, фокусируясь на внедрении инновационных решений и дальнейшем повышении качества обслуживания абонентов.