Mercedes-Benz представил первый электрический C-Class с запасом хода 762 км

Компания Mercedes-Benz представила первый электромобиль в C-Class — C400 4Matic. Производитель называет его «самым спортивным представителем серии». Это первый полностью электрический представитель C-Class, поскольку ранее модель предлагалась только в гибридном, бензиновом или дизельном вариантах.

Габариты машины составляют 4883 мм в длину, 1892 мм в ширину и 1503 мм в высоту — при колесной базе 2962 мм. C400 4Matic построен на 800-вольтовой архитектуре, он получил два электромотора суммарной мощностью 360 кВт (около 483 л. с.). На разгон от 0 до 100 км/ч уходит 3,9 секунды.

Заявленный запас хода составляет до 762 км по циклу WLTP при аккумуляторе на 94 кВтч. Есть поддержка быстрой зарядки — подключение электромобиля к станции экспресс-зарядки мощностью 330 кВт позволяет за 10 минут восполнить до 325 км запаса хода. Позже появится заднеприводная модификация с запасом хода до 800 км.

Mercedes-Benz C-Class EV отличается от предыдущих версий переработанной аэродинамикой — коэффициент сопротивления снижен до 0,22. Кузов получил купеобразный силуэт и новую светотехнику с фирменными «звездными» элементами. За доплату будут доступны пневматическая подвеска AIRMATIC, подруливание задними колесами и специальная система демпфирования, которая может менять настройки заранее на основе данных с навигационных карт.

Отдельное внимание в Mercedes уделили салону нового C-Class. В автомобиле установлен 39,1-дюймовый дисплей во всю ширину передней панели с системой MBUX Hyperscreen, есть также отдельный дисплей для пассажира и цифровая приборная панель. Добавлены панорамная крыша с имитацией звездного неба с помощью 162 светодиодов, премиальная аудиосистема с динамиками прямо в креслах, а также функции массажа и вентиляции передних сидений.

Поддерживаются ИИ-ассистенты для работы с голосовым интерфейсом через ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini. Навигационная система способна выстраивать оптимальный маршрут с учетом расхода электроэнергии и наличия пробок на дорогах, учитываются даже направление и скорость ветра. Также поддерживается полуавтономное вождение.

Продажи Mercedes-Benz C-Class EV запланированы на первую половину 2027 года. Электромобиль дебютирует сначала в США, а потом появится и в других регионах. Ориентировочная цена будет начинаться от 55 000 долларов.