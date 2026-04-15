Представлены бюджетные смартфоны Redmi R70 5G и R70m 5G

Бренд Redmi представил в Китае недорогие смартфоны Redmi R70 5G и R70m 5G, основной упор в которых сделан на автономность и базовую функциональность. Аппараты имеют практически одинаковые характеристики, отличие состоит в емкости аккумуляторов и конфигураций памяти.

Redmi R70 5G и R70m 5G оснащены IPS-экраном диагональю 6,9 дюйма с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 800 нит. В основе смартфонов лежит 6-нм процессор Unisoc T8300, графика — Mali-G57 MP2. Предусмотрена оперативная память формата LPDDR4x и накопители стандарта UFS 2.2.

Камеры простые: основная получила 13 Мп сенсор, фронтальная – 8 Мп. Redmi R70 5G оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, а R70m 5G — 6300 мАч. Оба поддерживают проводную зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную на 7,5 Вт. Габариты составляют 171,56х79,47х8,15 мм, вес — 210 гр. Аппараты работает под управлением на базе Android 16 с оболочкой Hyper OS 3.

Redmi R70 5G будет предложен в конфигурациях с 4/128 Gb, 6/128Gb, 6/256 Gb и 8/256 Gb памяти. Цена стартует с $234. Redmi R70m 5G: 6/128 Gb, 6/256 Gb, 8/256 Gb и 12/256 Gb памяти. Цена начинается с $236. Оба смартфона будут доступны в четырех цветах корпуса: белом (Feather White), черном (Starry Black), синем (Cold Mist Blue) и фиолетовом (Feather Purple). Обе модели скоро поступят в продажу в Китае. О выходе новинок на рынки других стран информации пока нет.