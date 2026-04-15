16 апреля, 2026
Toyota показала человекоподобного робота-баскетболиста CUE7

Toyota CUE7

Компания Toyota Motor показала новое поколение человекоподобного робота-баскетболиста CUE7. Последняя версия CUE6 была представлена в 2024 году. Публичный показ состоялся в Токио во время баскетбольного матча, где CUE7 успешно выполнил бросок в корзину.

Представители компании отметили, что при создании CUE7 опирались на использование искусственного интеллекта и отказались от конструкций и компонентов, которые применялись в роботах-баскетболистах прежних поколений.

CUE7 ростом 219 см оснащен двухколесной платформой для перемещения и манипуляторами с захватами, позволяющими удерживать и точно направлять баскетбольный мяч. Отказ от четырехколесного привода в пользу двухколесного позволил повысить мобильность, а оптимизация числа сочленений снизила вес робота примерно на 40% до 74 кг.

Ключевым технологическим отличием новой модели стал переход на обучение с подкреплением: робот осваивал технику бросков и взаимодействие с мячом на основе ИИ-алгоритмов. Предшественники обучались программистами с помощью управления с прогнозирующими моделями. CUE7 оснащен лидаром и другими датчиками, встроенными в корпус, а в голове размещена стереоскопическая камера для оценки расстояния до корзины. Питается робот от тяговых аккумуляторов, заимствованных от гоночных болидов Toyota.

Проект CUE развивается с 2017 года. Модель CUE3 в 2019 году установила рекорд по количеству подряд заброшенных мячей (2020 попаданий), а CUE6 в 2024 году продемонстрировала рекордную дальность точного броска (24,55 м).

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

ISSN 2218-7782
