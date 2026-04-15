Запущена единая платформа Apple Business для управления устройствами и приложениями

Компания Apple запустила универсальную платформу Apple Business, которая призвана помочь компаниям управлять устройствами, приложениями и поддержкой с помощью единого сервиса. Apple Business уже доступен в более чем 200 странах мира — часть функций будут бесплатными, но за расширенные возможности придется доплачивать.

Новый сервис заменил три ранее существовавшие по отдельности платформы: Business Essentials, Business Manager и Business Connect. Apple Business объединяет в себе инструменты управления корпоративными устройствами, почтой, доменами, календарем и сервисами для продвижения.

«Apple Business — это важный шаг вперед в нашем многолетнем стремлении помогать компаниям всех размеров использовать возможности продуктов Apple для работы и развития», — отметила Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по корпоративному маркетингу и образованию.

С помощью Apple Business компании смогут создавать рабочие аккаунты для сотрудников, настраивать группы пользователей, правила безопасности, устанавливать необходимые приложения сразу на все корпоративные устройства. Для больших команд доступно API, чтобы можно было автоматизировать и адаптировать развертывание платформы.

Для сотрудников в Apple Business предусмотрен календарь с синхронизацией событий между командами, почта на собственном домене и приложение-компаньон, с помощью которого можно устанавливать рабочие приложения, искать контакты коллег и обращаться в отдел технической поддержки. Для приложения требуется устройство под управлением iOS 26, iPadOS 26 или macOS 26.

С помощью платформы также можно будет управлять и рекламными кампаниями. Начиная с этого лета, компании в США и Канаде могут размещать рекламу непосредственно в Apple Maps.