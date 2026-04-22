OPPO Pad Mini – первый компактный планшет компании

Компания OPPO представила свой первый компактный планшет Pad Mini. Устройство призвано обеспечить производительность флагманского уровня. Планшет получил металлический корпус, габариты составляют 194,38 х 132,38 х 5,39 мм, а вес — 279 гр.

В OPPO Pad Mini установлен экран с такой же диагонали, как и у большинства конкурентов. Это 8,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2520х1680 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и пиковой яркостью до 1600 нит. Опционально будет предложена версия с матовым дисплеем. Экран занимает почти всю переднюю панель благодаря узким рамкам толщиной 2,99 мм. Из-за этого фронтальную камеру пришлось, как у смартфона, разместить в отверстии экрана.

За производительность отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5, графика — Adreno 829. Планшет предлагается в конфигурациях с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителями стандарта UFS 4.1 на 256 или 512 Gb. SIM и карта памяти не предусмотрены. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Устройство также получило поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5, основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, порт USB Type-C 3.2 Gen 1 и два динамика. Водозащита не заявлена. Планшет работает на Android 16 с оболочкой ColorOS 16 и предлагает функции уровня ПК, в том числе офисный пакет WPS, приложения для управления файлами и совместной работы нескольких устройств.

OPPO Pad Mini поступит в продажу в Китае в мятно-зеленом, сером и фиолетовом цветах корпуса по цене $543 за базовую версию 8/256 Gb памяти, максимальная конфигурация на 12/512 Gb будет стоить $660.