Представлен бюджетный планшет Moto Pad (2026) с 2,5K-экраном

9 апреля, 2026
Помимо смартфона Moto G Stylus (2026) компания Motorola представила недорогой планшет Moto Pad (2026), ориентированный на базовые задачи и потребление мультимедийного контента. Корпус устройства выполнен из металла, а его толщина составляет менее 7 мм.

Moto Pad (2026) оборудован 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Hz. Планшет построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6300 со встроенным 5G-модемом. Предусмотрено 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной с возможностью расширения через microSD до 2 Tb.

Планшет получил основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп, за звук отвечает система из четырех динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 7040 мА ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт. Обеспечивается до 12 часов работы в режиме стриминга видео. Есть классический 3,5-мм разъем для наушников и защита от брызг по стандарту IP52. Функция Smart Connect позволяет планшету тесно взаимодействовать со смартфонами Motorola и другими совместимыми устройствами. Пользователи могут транслировать приложения, быстро передавать файлы и использовать планшет как второй монитор.

Moto Pad (2026) поступит в продажу 30 апреля по цене $249,99. Новинка будет предложена только в одном цвете корпуса — зеленом с бронзовым оттенком.

