Nothreat сотрудничает с AZAL для усиления кибербезопасности в авиации

По мере роста киберугроз в отношении критической инфраструктуры авиационная отрасль все чаще прибегает к проактивным стратегиям безопасности для защиты операций. Новый альянс между Nothreat и Azerbaijan Airlines (AZAL) свидетельствует о переходе к защите на основе анализа угроз в сфере кибербезопасности авиации.

Партнерство Nothreat и AZAL направлено на внедрение превентивных возможностей кибербезопасности на основе искусственного интеллекта в одну из крупнейших транспортных сетей Кавказского региона. Сотрудничество происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности авиации, поскольку данные отрасли указывают на 600% рост числа киберинцидентов, направленных против авиакомпаний и аэропортов, по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что 71% успешных взломов был связан с кражей учетных данных или несанкционированным доступом к IТ-системам, что подчеркивает уязвимости традиционных подходов к безопасности.

В соответствии с соглашением, AZAL интегрирует ИИ-платформу анализа угроз Nothreat в свои операции по обеспечению безопасности. Это включает в себя непрерывный мониторинг возникающих моделей атак, специализированные оценки угроз и структурированную передачу знаний для повышения внутренних возможностей авиакомпании в области кибербезопасности. Цель состоит в том, чтобы обнаруживать и нейтрализовать угрозы до того, как они достигнут критически важных систем, снижая риски и сбои в работе.