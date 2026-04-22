OPPO Find X9 Ultra — главный претендент на звание лучшего камерофона в мире

Компания OPPO представила на мировом рынке новый флагманский смартфон Find X9 Ultra, который получил самый продвинутый в истории индустрии набор камер. Кроме того, аппарат оснащен емким аккумулятором.

Сложная система камер смартфона разрабатывалась совместно с компанией Hasselblad. Главной особенностью является 50 Мп перископический модуль с 10-кратным оптическим зумом. В его конструкции используется уникальная система из пяти призм, которая позволяет уменьшить размер модуля без потери фокусного расстояния. Ничего подобного ранее индустрия смартфонов не видела. Дополнительно применяются оптическая стабилизация со сдвигом матрицы и алгоритмы отсечения лишнего света, чтобы сохранить детализацию при максимальном приближении. Второй перископ предназначен для более ближних планов и съемки портретов.

Остальные модули тоже имеют высокие характеристики. Всего в основную камеру входят пять датчиков: главный на 50 Мп (Sony LYTYA 901, 1/1.12″, f/1.5, ЭФР 23 мм, OIS, PDAF), широкоугольный объектив на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95», f/2.0, ЭФР 14 мм, угол захвата 123 градуса, автофокус, макро от 4 см), перископический модуль на 200 Мп (OmniVision OV52A 1/1,28″, f/2.2, оптический зум 3х, ЭФР 70 мм, OIS, автофокус), второй перископический модуль (W-типа) на 50 Мп (Samsung JNL, 1/2.75″, f/3.5, оптический зум 10х, ЭФР 230 мм, OIS, автофокус) и мультиспектральный сенсор Danxia 2 на 3,2 Мп (f/2.4). Поддерживается видеосъемка в форматах вплоть до 8K@30 fps и 4K@120fps. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (Samsung JN5, 1/2.76″, f/2.4, ЭФР 21 мм, автофокус, запись видео 4К@60/30fps).

За обработку изображений повышенной точности отвечает режим Hasselblad Master Mode, который обеспечивает естественный и детализированный результат без излишков при автоматической регулировке яркости и контраста. Предусмотрена поддержка RAW и JPEG MAX с высоким разрешением. Пользователь может выбирать разные фокусные расстояния и применять готовые цветовые профили или настраивать их вручную. Поддерживаются профессиональный профиль O-Log2 для расширенных возможностей цветокоррекции, также есть возможность загрузки профилей 3D LUT, которые можно применять в режиме реального времени. В сотрудничестве с Meta разработан механизм оптимизации для загрузки видео в Instagram.

OPPO Find X9 Ultra оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем (BOE X3) с разрешением QHD+ (3168 х 1440 пикселей, 510 ppi), с частотой обновления 1-144 Hz, частотой сенсорного слоя 120-300 Hz и яркостью в режиме HDR до 3600 нит. За точность цветопередачи отвечают чип Display P3 Pro и передовые материалы дисплея. Защиту экрана обеспечивает стекло OPPO Crystal Shield. Есть поддержка HDR10+, заявлен 100 % DCI-P3. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне установлен топовый 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, графика — Adreno 840. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителей стандарта UFS 4.1 – от 256 Gb до 1 Tb. Система охлаждения с испарительным блоком и закрытым блоком теплоотвода обеспечивает процессору стабильную работу даже в ресурсоемких задачах. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7050 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. В оснащение также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, симметричные стереодинамики и защита IP66/68/69. Работает смартфон под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Габариты и вес: 163,16 x 76,97 x 8,65 мм, 235 гр.

OPPO Find X9 Ultra будет предложен в двух цветах корпуса по цене от €1699. Опционально для смартфона можно докупить фотонабор со съемным зум-объективом с ЭФР 300 мм, который устанавливается поверх 200 Мп перископа.