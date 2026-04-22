Softprom и Seclore заключили стратегическое дистрибуционное соглашение для развития Data Security Intelligence в Европе и Центральной Азии

В рамках партнерства платформа Seclore ARMOR станет доступной для заказчиков в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии, в том числе в Австрии, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, на Кипре, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Польше, Румынии, Сербии, Швейцарии, Украине и Узбекистане.

Данные больше не ограничены корпоративным периметром — они постоянно перемещаются между облачными сервисами, устройствами и внешними контрагентами. Это усложняет их защиту и повышает требования к контролю, соответствию регуляторным нормам и предотвращению утечек информации.

Seclore отвечает на эти вызовы с помощью платформы ARMOR, которая позволяет организациям выявлять, классифицировать, защищать и отслеживать чувствительную информацию независимо от её местоположения. Защита сопровождает данные даже после их передачи третьим сторонам, обеспечивая доступ только авторизованным пользователям в соответствии с заданными политиками.

С ростом использования AI увеличиваются риски неконтролируемого использования чувствительных данных. Платформа ARMOR обеспечивает контроль над данными в AI-процессах и позволяет внедрять инновации без потери контроля над критически важной информацией.

«Наша миссия в Softprom — предоставлять партнёрам и их клиентам наиболее инновационные и эффективные ИТ-решения на рынке. Пополнение нашего портфеля кибербезопасности Seclore является знаковым событием. Их подход Data Security Intelligence — это будущее информационной безопасности, которое напрямую отвечает на ключевые вызовы современного бизнеса: защита интеллектуальной собственности, обеспечение суверенитета данных, минимизация внутренних угроз и работа в условиях сложной регуляторной среды. Мы рады использовать нашу региональную экспертизу и широкую партнёрскую сеть, чтобы помочь компаниям уверенно защищать свои данные», — отмечает Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Партнерство открывает новые возможности как для партнерской сети Softprom, так и для конечных заказчиков. Реселлеры и системные интеграторы получат доступ к платформе ARMOR вместе с локальной технической поддержкой и обучением. Заказчики, в свою очередь, смогут эффективно внедрять решения для защиты критически важных данных, обеспечения суверенитета информации и соответствия требованиям регуляторов.

О Seclore: Seclore — компания в сфере Data Security Intelligence, которая помогает организациям защищать данные, используемые как людьми, так и AI-системами. Обеспечивая защиту самих данных и контроль доступа к ним независимо от места их использования, Seclore позволяет бизнесу сохранять контроль, доверие и устойчивость в современном цифровом окружении.

О Softprom: Softprom — Value Added IT-дистрибьютор, работающий в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Компания основана в 1999 году и представлена более чем в 30 странах мира. Softprom помогает партнёрам и заказчикам внедрять современные ИТ-решения в сферах кибербезопасности, облачных технологий, ИТ-инфраструктуры, видеобезопасности и CAD.

